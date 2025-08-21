الخميس 2025-08-21 08:49 ص
 

القوات المسلحة تسيّر قافلة مساعدات تضم 19 شاحنة للمستشفيين الميدانيين في غزة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الوكيل الإخباري-   سَيَّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين العاملين في قطاع غزة، تضم مواد طبية وغذائية وإنسانية دعماً للجهود الإغاثية المتواصلة في خدمة الأشقاء في القطاع.

واشتملت القافلة، التي تضم 19 شاحنة، على كميات من المستلزمات الطبية والدوائية، والمواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفيين بكامل طاقتهما التشغيلية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.


ويواصل المستشفيان الميدانيان عملهما في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة من خلال طواقم طبية وفنية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.


وتأتي هذه الجهود تجسيداً للدور الإنساني الثابت الذي تنهض به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء وتعزيز صمود القطاع الصحي، انسجاماً مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.

 
 
