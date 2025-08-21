القوات المسلحة تسيّر قافلة مساعدات تضم 19 شاحنة للمستشفيين الميدانيين في غزة

واشتملت القافلة، التي تضم 19 شاحنة، على كميات من المستلزمات الطبية والدوائية، والمواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفيين بكامل طاقتهما التشغيلية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.
ويواصل المستشفيان الميدانيان عملهما في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة من خلال طواقم طبية وفنية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتأتي هذه الجهود تجسيداً للدور الإنساني الثابت الذي تنهض به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء وتعزيز صمود القطاع الصحي، انسجاماً مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.
