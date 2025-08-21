تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال تلقيه بلاغا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب المستوطنة، التي تقع بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
