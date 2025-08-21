الخميس 2025-08-21 11:59 ص
 

تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة

الخميس، 21-08-2025 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال تلقيه بلاغا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب المستوطنة، التي تقع بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
 
 
