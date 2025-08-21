الخميس 2025-08-21 11:58 ص
 

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 21-08-2025 08:55 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية "ملاخي هشالوم" الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغًا حول إطلاق النار على عدد من المستوطنين في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد

غزة

فلسطين استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة

جانب من المساعدات

فلسطين بالتعاون مع الأردن .. الإمارات تواصل إرسال الإنزالات الجوية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

كتائب القسام

فلسطين القسام تستهدف قوات الاحتلال في خان يونس

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: 1.2 مليون فاتورة تصدر عن نظام الفوترة يوميا

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على غزة

فلسطين 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة