إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية

08:55 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية "ملاخي هشالوم" الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغًا حول إطلاق النار على عدد من المستوطنين في المنطقة.