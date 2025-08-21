غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

08:11 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت على بلدة دير سريان جنوبيّ لبنان.





وقالت مصادر لبنانية إن الغارة استهدفت دراجة نارية، وأدّت إلى إصابة مواطن لبناني.