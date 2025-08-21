الخميس 2025-08-21 08:49 ص
 

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت على بلدة دير سريان جنوبيّ لبنان.اضافة اعلان


وقالت مصادر لبنانية إن الغارة استهدفت دراجة نارية، وأدّت إلى إصابة مواطن لبناني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تسيّر قافلة مساعدات تضم 19 شاحنة للمستشفيين الميدانيين في غزة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية: استحداث 10 تخصصات جديدة في مجال التعليم المهني

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة بالضفة

فلسطين الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة بالضفة

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 21-8-2025

محطة كهرباء

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

مدفعية الاحتلال تقصف جباليا شمالي غزة

فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف جباليا شمالي غزة

تعبيرية

وظائف الحكومة تدعو آلاف الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة