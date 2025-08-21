الخميس 2025-08-21 11:57 ص
 

تراجع الدولار وسط مخاوف من استقلالية المركزي الأميركي

الخميس، 21-08-2025 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار، يوم الخميس، مع تخوّف المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد انتقادات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.اضافة اعلان


ودعا ترامب عضو المجلس، ليزا كوك، إلى الاستقالة، بعد مزاعم من أحد حلفائه السياسيين بشأن رهنين عقاريين تحوزهما في ولايتي ميشيغان وجورجيا، في تكثيف لجهوده من أجل كسب النفوذ على البنك المركزي.

وقالت كوك إنها "لن تقبل الترهيب لإجبارها على التنحي" من منصبها في البنك المركزي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن ترامب أخبر مساعديه بأنه يفكّر في محاولة إقالة كوك.

وقال براشانت نيونها، كبير محللي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "تي. دي. للأوراق المالية":
"من المحتمل أن يثير ذلك تساؤلات حول مهام الإشراف والوظائف التنظيمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ليس له آثار تُذكر على السياسة النقدية على المدى القريب."

وهذا ما يفسّر ردّ الفعل الخافت نسبيًا في أسواق العملات على هذه الأنباء، إذ انخفض الدولار في البداية على إثرها، إلا أن تعاملاته ظلّت هادئة إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية.

وحافظ الين الياباني على المكاسب التي حققها في الجلسات السابقة، ولم يشهد تغيرًا يُذكر ليستقر عند 147.41 مقابل الدولار، في حين سجل اليورو 1.1642 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34535 دولار.
 
 
