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الإثنين، 14-03-2022 01:55 م

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري-توغلت عدة جرافات ودبابات إسرائيلية، اليوم الإثنين، في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا ، بأن 8 جرافات إسرائيلية ودبابتين من نوع "مركافاة" توغلت في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في بلدة بيت حانون وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في شرق بلدتي عبسان الكبيرة والقرارة وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.

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وفا

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