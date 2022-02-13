زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين غرب غزة

الوكيل الإخباري-فتحت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة.



وأفاد مراسل وفا، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملين غرب مخيم الشاطئ الشمالي، غرب محافظة غزة، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.



يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية تلاحق بشكل يومي الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

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