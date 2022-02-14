الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 11:46 ص

الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شرق خان يونس

08141383381129527735830367763637


الوكيل الإخباري-توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا، بأن أربع دبابات وجرافتين توغلت في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس انطلاقا من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.


وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6-2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

GC4ny

مزارعو ترقوميا يتصدون لمحاولات المستوطنين رش حقولهم بالمبيدات الحارقة

710de359763f01aaaef757197bf00c76

45 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

XpaKe

الأسرى يقررون خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد

helal-1

شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال غرب جنين

احتلال 4

إصابة شاب واعتقال اخر خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أخبار متعلقة
12173248835567308850342273843624

زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين غرب غزة

غاز احتلال

الاحتلال يطلق قنابل الغاز في جنوب قطاع غزة

denmgm2vnctadi5wxikg

الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية وسط غزة

hHz7q

الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين شرق مدينة غزة

WB4Ov

الاحتلال يطلق نيرانه صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

احتلال 3

الاحتلال يتوغل شمال وجنوب قطاع غزة