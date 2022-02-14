الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شرق خان يونس

الوكيل الإخباري-توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

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وأفاد مراسل وفا، بأن أربع دبابات وجرافتين توغلت في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس انطلاقا من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.



وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.



وفا

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