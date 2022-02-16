الاحتلال يجرف أراضي في قصرة وجوريش جنوب نابلس

الوكيل الإخباري-جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي قصرة وجوريش جنوب نابلس.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال تقوم بأعمال التجريف في أراضي شمال شرق قصرة، وبلدة وجوريش بهدف توسيع مستوطنة "مجدولين" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينين.



وأضاف دغلس أن جرافات أخرى تقوم أيضا بأعمال توسعة لبؤرة "يش قودش" جنوب شرق قصرة، حيث نصب المستوطنون اليوم ثلاث خيام.



وفا

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