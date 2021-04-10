آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

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وأفادت هيئة المعابر في بيان لها بأن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/12).



وأوضحت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً من الكشف الجديد الساعة 7:00 من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر من أجل تسهيل سفرهم.

المصدر - وكالة شهاب