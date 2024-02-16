أبو عبيدة في كلمة جديدة: الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، انه مضى 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.

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وأضاف في كلمة مسجلة له أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا.



ونوه أن مقاومو القسام يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني مؤكدا ان المجاهدين يلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة.



وتابع "ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية".



وأشار إلى انهم سيقاومون العدوان والغزو الصهيوني حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة لافتا ان الآلاف من مجاهدي حماس في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم.



وأكد أبو عبيدة ان الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا منوها انهم حاولوا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ولا يزالون يسعون إلى لذلك.



وقال " حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك".



وختم " جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم والوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا"













