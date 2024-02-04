الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 04-02-2024 07:53 م

أبو عبيدة : هذا ما حدث خلال الأيام الماضية !

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف عبر قناة القسام على تيليجرام: أكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، وأستولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.

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