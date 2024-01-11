المقاومة تكشف عن عمليات بطولية ضد جيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، عن عدد من العمليات في مواجهة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي،في خان يونس، بقطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيانات منفصلة: "تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وأضافت: "استهدفنا جرافة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



وتابعت: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل؛ بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



كما استهدفت الكتائب 3 آليات بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، كما قامت بتدمر آلية بعبوتين مضادتين للدروع، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ واشتعال النيران فيها.



وقالت في بيان آخر: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس".

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