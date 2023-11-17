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أبو عبيدة يكشفُ عن ضربات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

الجمعة، 17-11-2023 10:59 م

أبو عبيدة يكشفُ عن ضربات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

ابو عبيدة


الوكيل الاخباري -  قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال ال4 أيام الأخيرة من إعطاب 62 آلية عسكرية، واخراجها عن الخدمة تنوعت بين دبابات وناقلات جند وجرافات.اضافة اعلان


وكشف أبو عبيدة في كلمة صوتية -اليوم الجمعة- عن إجهاز كتائب القسام على كل جنود الاحتلال الذين يتمركزون في بناية في بيت حانون.

وأضاف: قتلنا 9 جنود "إسرائيليين" ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها".

وتابع:"دمر مجاهدونا امس شقة كان يتوغل بها جيش الاحتلا ل وادى الى قتل واصابة جميع من فيها".

 




 

 


 

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