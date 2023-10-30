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الإثنين، 30-10-2023 01:58 م

غزة: المقاومة أجبرت قوات الاحتلال على التراجع وعاد شارع صلاح الدين إلى طبيعته

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الوكيل الاخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

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وقال المكتب الإعلامي في بيان أنه لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.


وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الآليات استهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وقامت بتجريف الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مشيرا إلى أنه لا وجود لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأن حركة الفلسطينيين هناك عادت لطبيعتها عليه.


 




 

 


 

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