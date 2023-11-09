أردوغان يعلن استعداد تركيا لتحمل مسؤولية الضامن لتسوية سلمية في غزة

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، استعداد تركيا للمساعدة على معالجة الوضع في غزة، وتحملها مسؤولية الضامن للتسوية السلمية هناك.



جاء ذلك خلال لقاء أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة الـ26 لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في طشقند.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء تبعات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على القطاع والخطوات اللازمة لحلها، كما بحثا العلاقات التركية الإيرانية والأجندة الإقليمية.



وشدد أردوغان على أن وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع سيخدم السلام ليس في القطاع وحده بل في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن على منظمة التعاون الإسلامي بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل عادل خلال القمة الاستثنائية المقبلة.



وجدد أردوغان تأكيده استعداد تركيا للمساعدة على حل القضية من خلال تحمل مسؤولية الضامن، وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يتخذ موقفا مشتركا ويزيد الضغط على إسرائيل.

RT