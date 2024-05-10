الجمعة 10-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل ضبط حدث يبلغ 12 عاما يقود مركبة في عمان

الإمارات تدين الاعتداء على قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة

أغلبية أعضاء الجمعية العامة تؤيد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

الأردن يرحب بقرار للجمعية العامة يدعم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

صدمة في إسرائيل.. القسام تقصف للمرة الثانية اليوم بئر السبع

عجلون: مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

جرش: مطالب بتكثيف حملات إزالة الأعشاب الجافة تلافيًا لاشتعال الحرائق

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في غزة

الدفاع المدني: التعامل مع 1465 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الجمعة، 10-05-2024 08:47 م

أغلبية أعضاء الجمعية العامة تؤيد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

1715360778055


الوكيل الإخباري - قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المستأنفة العاشرة الطارئة، اليوم الجمعة، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبة بقبولها.

اضافة اعلان


وحصل القرار على تأييد 143 دولة وعارضته 9 دول، وهي (إسرائيل، والولايات المتحدة، وبابوا غينيا الجديدة، وميكرونيسا، وناروا وهنغاريا، والأرجنتين، وتشيكيا وبالاو)، فيما صوتت 25 دولة بالامتناع.


ومنح القرار، دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".


ومنح القرار فلسطين "الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط".


كما أصبح لها "الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية" والحق بتقديم، والمشاركة بتقديم مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما، بالإضافة إلى "الحق في أن ينتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها."


وسيكون لدولة فلسطين "الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة".


ويؤكد القرار مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وأوصي القرار "بأن يعيد مجلس الأمن النظر بشكل إيجابي في المسألة، في ضوء هذا القرار وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cWkDR

صدمة في إسرائيل.. القسام تقصف للمرة الثانية اليوم بئر السبع

sTtI9RKuxDWbq9Gct5vNghDVNVVKfgiaEONhGFKW

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود في غزة

images (3)

القسام تقصف مدينة بئر السبع

main_image663e2ac378c0a

القسام: أنقذنا أسيرا إسرائيليا من الانتحار قبل أيام

419894

مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يوافق على توسيع العمليات برفح

437243

القسام تفجر عين نفق بقوة للاحتلال جنوب القطاع

أخبار متعلقة
2024-05-07T115845Z_689278849_RC2JL7AO1TPQ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته واشنطن من فتح المعابر

WhatsApp Image 2024-05-04 at 12.22.47 AM

مسؤول أميركي: المسار البحري يغطي جزءا صغيرا من الاحتياجات بغزة

WhatsApp Image 2024-05-01 at 12.16.09 PM

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

111

وزير الخارجية التركي : جهودنا ستستمر حتى إقامة دولة فلسطينية

fb33b89d-8533-477d-adff-c8b3ffac3772

الاحتلال يعتقل شابا من المعصرة جنوب بيت لحم

1712863831176

الصين تدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة