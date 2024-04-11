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الخميس، 11-04-2024 10:59 م

الصين تدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تدعم منح فلسطين عضوية كاملة في هيئة الأمم المتحدة.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الخميس، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، صرحت بذلك في مؤتمر صحفي يومي عندما سُئلت عن موقف الصين بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.


وقالت "ماو"، إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الجاري والأزمة الإنسانية الحادة الناجمة عن الصراع يمثلان تذكيرا بأن السبيل الوحيد لإنهاء الدائرة المفرغة للصراعات الفلسطينية - الإسرائيلية هو التنفيذ الكامل لحل الدولتين، وإقامة دولة مُستقلة لفلسطين، وتصحيح الظلم التاريخي الذي طالما عاناه الفلسطينيون.


وكانت تقارير قد أفادت بأن فلسطين طلبت رسميا في الآونة الأخيرة من مجلس الأمن إعادة النظر في طلبها بشأن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الذي قدمته في 2011.


واجتمع المجلس في 8 نيسان الجاري وأحال الطلب إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لمناقشته.

 

بترا

 




 

 


 

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