أكاديمي أميركي: 95% من العالم يؤيد الفلسطينيين

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قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، البروفيسور جون ميرشايمر نقلا، عن مركز أبحاث إسرائيلي، إنه في الأيام الستة الأولى منذ 7 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر كان 69% من الرأي العام العالمي مؤيدا للفلسطينيين، و31% مؤيدا "لإسرائيل".وتابع نقلا عن مركز الأبحاث "لكن منذ 13 أكتوبر وحتى الآن فإن 95% من الرأي العالمي مؤيد للفلسطينيين، 5% فقط مؤيد "لإسرائيل".وعلق جون ميرشايمر أن هذا يخبرك أن الرأي العام في جميع أنحاء العالم قد تحول ضد إسرائيل، مستشهدا بالمظاهرات الكبيرة التي خرجت في لندن وأميركا لدعم الفلسطينيين.