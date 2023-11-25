السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 07:50 ص

أكاديمي أميركي: 95% من العالم يؤيد الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، البروفيسور جون ميرشايمر نقلا، عن مركز أبحاث إسرائيلي، إنه في الأيام الستة الأولى منذ 7 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر كان 69% من الرأي العام العالمي مؤيدا للفلسطينيين، و31% مؤيدا "لإسرائيل".اضافة اعلان


وتابع نقلا عن مركز الأبحاث "لكن منذ 13 أكتوبر وحتى الآن فإن 95% من الرأي العالمي مؤيد للفلسطينيين، 5% فقط مؤيد "لإسرائيل".

وعلق جون ميرشايمر أن هذا يخبرك أن الرأي العام في جميع أنحاء العالم قد تحول ضد إسرائيل، مستشهدا بالمظاهرات الكبيرة التي خرجت في لندن وأميركا لدعم الفلسطينيين.





 




 

 


 

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