الأحد 24-12-2023
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الأحد، 24-12-2023 01:53 م

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

اسرا


الوكيل الاخباري - قال نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي لصحيفة معاريف إن حكومة نتنياهو تجاهلت أن أي حل سياسي مع العرب ينبغي أن يكون مقرونا بالأمن.اضافة اعلان


وأضاف "رغم الدمار في غزة ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية."

وتابع " تصريحات غالانت بشأن السنوار دعاية حرب لا معنى لها وحماس حققت هدفا إستراتيجيا حين قالت لإسرائيل أنا من يدير الصراع."

وأكد أن حماس دخلت الحرب مدركة أن سيناريو تدمير الضاحية الجنوبية محتمل.

ونوه أن النهج الحالي من الكذب يعني أن  إسرائيل ستستمر في العيش في بلد مهدد، قائلاً " علينا بناء مؤسسة صهيونية مزدهرة هنا فكيف سنفعل ذلك بعد الذي يحدث."

وأشار إلى أنه لا مفر من التوصل إلى اتفاق مع حماس وليس مع أي طرف آخر.


وختم "نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا الاسرائيليين ولن نقضي على حزب الله وحماس الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين.

 




 

 


 

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