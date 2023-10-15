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الأحد، 15-10-2023 05:56 م

إجلاء سكان مستوطنة سديروت تفاديا لصواريخ حماس

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، بشروع السلطات الإسرائيلية في إجلاء سكان مستوطنة سديروت، عقب قصفها بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

ووفقا للوكالة، تتهيأ ثلاث حافلات بسعة 50 راكبا لكل منها للانطلاق من أمام إحدى المدارس وسط سديروت، متوجهة إلى فنادق القدس وتل أبيب وإيلات على ضفاف البحر الأحمر، عقب الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المستوطنة.

أوضح أحد سكان المستوطنة أنه حاول مقاومة تعليمات الإخلاء التي أصدرتها الحكومة اليوم لمدة أسبوع قبل أن يرضخ للواقع ويمتثل.

وقال: "البقاء هنا أمر مخيف. فالأيام والليالي تتشابه كلها، قذائف "قسام" وانفجارات. ننام ساعة، نختبئ في الملجأ، لا يمكننا أن نستحمّ ونحلق".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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