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6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

الأحد، 17-12-2023 06:07 ص

إحالة ملف اغتيال المصور أبو دقة إلى "الجنائية الدولية"

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الوكيل الاخباري - قررت شبكة الجزيرة القطرية، إحالة ملف اغتيال مصورها على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة سامر أبو دقة (45 عاما)، إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل".

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وقالت الشبكة في بيان، إنها شكلت "مجموعة تضم فريقا يتبع لها وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية".


وأوضحت أن "الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية".


والجمعة، استشهد أبو دقة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، إضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني، وأصيب المراسل وائل الدحدوح، بشظايا، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


 




 

 


 

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