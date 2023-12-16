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السبت، 16-12-2023 02:06 م

اتحاد اذاعات العربية يدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة

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الوكيل الإخباري- دان اتحاد اذاعات الدول العربية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في غزة، مطالبا بمقاضاة مقترفي هذه الجريمة لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

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وقال الاتحاد في بيان اليوم السبت، من مقره في تونس، إنه يدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بقصفه لمدرسة فرحانة وعرقلة وصول فرق الإسعاف لنجدة المصابين في هذا القصف، منهم الشهيد سامر أبو دقة.


وبين أن العدو الصهيوني يضيف جريمة جديدة لسلسلة جرائمه في الاستهداف الممنهج للطواقم الإعلامية العاملة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية في محاولة بائسة فاشلة لترهيبها ومنعها من القيام بواجبها في نقل صورة الأحداث وكشف حجم وفظاعة الجرائم و المجازر التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.


وذكر الاتحاد في بيانه، ان يد القتل الممنهج الصهيونية قد طالت منذ بداية العدوان على غزة حوالي 90 صحفيا فضلا عن إصابة آخرين واعتقال 8 في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تمنع استهداف الطواقم الإعلامية أو حتى التضييق عليها في مناطق النزاعات بل تفرض حمايتها وتأمين سلامة أفرادها.


وحمل الاتحاد، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، داعيا الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الجريمة ومقاضاة مقترفيها جزائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

 




 

 


 

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