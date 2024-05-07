الصفدي ونظيره القطري يشددان هاتفيا على ضرورة التحرك الدولي لمنع الهجوم على رفح

الوكيل الاخباري-

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تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في إطار التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة.وحذّر الوزيران من أي هجوم على رفح، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لمنعه.كما بحث الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسبب، وسبل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.