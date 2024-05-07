الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اربد: مطالب بإعادة النظر بقرار سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

اعلام عبري : 6 قذائف هاون أطلقت على موقع كرم أبو سالم

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

اعلام امريكي : 33 رهينة اسرائيلية سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى من الصفقة بينهم قتلى

للمرة الثانية خلال أيام .. القسام تقصف موقع كرم أبو سالم

405 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34789 منذ 7 أكتوبر

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

الثلاثاء، 07-05-2024 12:54 م

اربد: مطالب بإعادة النظر بقرار سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية

1715075032047


الوكيل الاخباري- طالب مستثمرون بقطاع الإسكان وأصحاب مكاتب هندسية ومواطنون في اربد، بإعادة النظر بالتعليمات الجديدة التي تضمنها قرار مجلس البناء الوطني الجديد والمتعلق بسجل شهادة المطابقة لتنفيذ المشاريع الهندسية.

اضافة اعلان


وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نص القرار المتضمن تحميل المكتب الهندسي والمهندس المقيم المفوض وشركة المقاولات ومهندس التنفيذ المفوض ومكتب فحص المواد ومكتب استطلاع الموقع والمساحة والجهات التي تصدر الفحوصات وشهادات المطابقة لمختلف المواد بالتكافل والتضامن، المسؤولية الفنية والهندسية والقانونية والجزائية والمدنية والغرامات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة عن الالتزام بإقامة المشروع وفق الكودات الهندسية والمواصفات الفنية، يعد عائقا بيروقراطيا كبيرا أمام النشاط الاستثماري والعقاري.


واعتبروا أن هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات التي وصفوها بالمعقدة، ستضر بقطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 مهنة متداخلة فيه، علاوة على رفده المالية العامة بثلث قيمة الاستثمارات التي يشغلها كرسوم وضرائب وبدلات.


وأكدوا أن هذا القرار يتعارض مع قانون الجزاء المدني الذي حدد المسؤولية في حالة ظهور عيوب إنشائية تهدد السلامة العامة للمنشأة والقاطنين والمجاورين، بالجهة المسؤولة عن الخلل والمتسببة ببروز العيوب الإنشائية.


وأشاروا إلى أن كل مرحلة من البناء ستحتاج إلى عشرات التواقيع، ما يعني الوصول إلى أكثر من 300 توقيع حتى إنجاز المشروع السكني، لافتين إلى أن القرار ترك الحرية للمقاول بالتوقيع والختم على جميع مراحل البناء، بما فيها الحصول على إذن الأشغال.


وبينوا أن اعتماد هذا القرار يشمل المباني بمساحة ألف متر مربع فما فوق للمباني التجارية الضخمة والأبراج والمنشآت الكبيرة، لاسيما أن العديد من المواطنين يبنون منازل خاصة بهم تصل لتلك المساحة وأكثر.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715071929102

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

1000470220

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

4202425155841814349388

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

e1a73ebc-خضار-1

405 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

400762_48_1677678151

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

3 (5)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل غياث الحجات

أخبار متعلقة
imgid182649

اندلاع حريق بمنزل في إربد

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

963163459

"التخطيط" تنظم لقاء حوارياً مع هيئات المجتمع المدني في إربد

65d5d06cecae8

11846 أسرة مستفيدة من برامج المعونات المالية الشهرية في اربد خلال 2023

1713620660307

مشاركات يتدربن على المهارات الحياتية في مركز شابات الطيبة

1713606846105

الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد