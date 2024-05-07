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الثلاثاء، 07-05-2024 01:12 م

مصر تدين العملية الإسرائيلية في رفح

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية المصرية العمليات العسكرية في مدينة رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة".

 

كما حذرت من أن العملية الإسرائيلية في رفح تهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة في قطاع غزة.

يذكر أن جيش  الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

 


 




 

 


 

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