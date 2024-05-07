البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

الوكيل الاخباري- وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، عددا من مذكرات التفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في إقليم كردستان العراق.

اضافة اعلان



ووقع العجلوني، مذكرات التفاهم مع رؤساء كل من المجلس الكردستاني للاختصاصات الطبية، وجامعات كل من صلاح الدين، وأربيل التقنية، و هة ولير الطبية، وسوران، وكويه، و كردستان – هة ولير، وتشيك الطبية، و جيهان، ونولج، واللبنانية الفرنسية، وأربيل الدولية، و بيان،وكاتوليك.



وعبر العجلوني عن سعادته بهذا التشبيك والتعاون المتميز مع جامعات كردستان، موضحا ان هذا التعاون جاء تتويجا لنجاح فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024، تحت عنوان "رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة "، بتنظيمِ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.



وقال العجلوني، إن هذا التعاون من شأنه أن يوطد العلاقات الأكاديمية والبحثية والعلمية، ويؤسس لعلاقة مستقبلية متطورة تخدم كلا الجانبين، من خلال تشجيع التبادل الثقافي والطلابي وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة.



وعبر رؤساء الجامعات الكردستانية عن سعادتهم لإقامة هذه العلاقات العلمية والأكاديمية مع الجامعات الأردنية، وخاصة جامعة البلقاء التطبيقية.



وشارك العجلوني في لقاء الوفد الأردني مع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارازاني، الذي عقد أمس الثلاثاء في كردستان العراق، حيث أشار بارازاني، إلى أن الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهم أولويات العمل، لافتًا إلى أنهم يسعون من خلال هذا الملتقى إلى أن تواكب الجامعات والمراكز الأكاديمية التطور العصري المتسارع.