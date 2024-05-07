الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اربد: مطالب بإعادة النظر بقرار سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

اعلام عبري : 6 قذائف هاون أطلقت على موقع كرم أبو سالم

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

اعلام امريكي : 33 رهينة اسرائيلية سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى من الصفقة بينهم قتلى

للمرة الثانية خلال أيام .. القسام تقصف موقع كرم أبو سالم

405 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34789 منذ 7 أكتوبر

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

الثلاثاء، 07-05-2024 12:51 م

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في كردستان العراق

1715071929102


الوكيل الاخباري- وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، عددا من مذكرات التفاهم مع جامعات وهيئات تعليمية في إقليم كردستان العراق.

اضافة اعلان


ووقع العجلوني، مذكرات التفاهم مع رؤساء كل من المجلس الكردستاني للاختصاصات الطبية، وجامعات كل من صلاح الدين، وأربيل التقنية، و هة ولير الطبية، وسوران، وكويه، و كردستان – هة ولير، وتشيك الطبية، و جيهان، ونولج، واللبنانية الفرنسية، وأربيل الدولية، و بيان،وكاتوليك.


وعبر العجلوني عن سعادته بهذا التشبيك والتعاون المتميز مع جامعات كردستان، موضحا ان هذا التعاون جاء تتويجا لنجاح فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024، تحت عنوان "رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة "، بتنظيمِ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.


وقال العجلوني، إن هذا التعاون من شأنه أن يوطد العلاقات الأكاديمية والبحثية والعلمية، ويؤسس لعلاقة مستقبلية متطورة تخدم كلا الجانبين، من خلال تشجيع التبادل الثقافي والطلابي وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة.


وعبر رؤساء الجامعات الكردستانية عن سعادتهم لإقامة هذه العلاقات العلمية والأكاديمية مع الجامعات الأردنية، وخاصة جامعة البلقاء التطبيقية.


وشارك العجلوني في لقاء الوفد الأردني مع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارازاني، الذي عقد أمس الثلاثاء في كردستان العراق، حيث أشار بارازاني، إلى أن الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهم أولويات العمل، لافتًا إلى أنهم يسعون من خلال هذا الملتقى إلى أن تواكب الجامعات والمراكز الأكاديمية التطور العصري المتسارع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000470220

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا

4202425155841814349388

مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

e1a73ebc-خضار-1

405 طنا من الخضار ورد للسوق المركزي في اربد

400762_48_1677678151

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

3 (5)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل غياث الحجات

21295537

عين على القدس يرصد تسارع وتيرة البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية

أخبار متعلقة
f7776ce4-1862-498e-bb28-4fbff75c4037

توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق في مجال التعليم العالي

1714913152826

انطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني في أربيل

12325_1

البلقاء التطبيقية تعلن عن مواعيد الامتحانات "الغير مكتمل"

548794

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية

558733_4_1714282255

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية غدا

وزارة الخارجية

الأردن يدين استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق