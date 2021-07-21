الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

فرنسا تفرض التصاريح الصحية على زوار الأماكن الثقافية والترفيهية

أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

إدارة بايدن ماضية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

الصين تنهي انتاج أسرع قطار على وجه الأرض بنظام النقل المغناطيسي

مجلس الأمن يدين بشدة هجوم ليلة الاثنين في بغداد

فرنسا تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والمتحورة دلتا هي السائدة

الصناعة والتجارة ترفض طلب المطاعم والحلويات برفع أسعارها

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

الأربعاء، 21-07-2021 11:02 م

إدارة بايدن ماضية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

182506


الوكيل الإخباري -  قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحفيين خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وفي رده على سؤال حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، قال برايس إن “الولايات المتحدة تدعو للامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999126053

ارتفاع غير مسبوق بحركة المسافرين في معبر الكرامة

ك

مستوطنون يشتبكون مع حرس حدود الاحتلال

7e5b0788-b878-4eff-ae82-a5a9ef955fc8

الأسرى الفلسطينية : علامات التعب بدأت تظهر على الأسرى المضربين عن الطعام

الاحتلال-يُغلق

الاحتلال يغلق مدخل بلدة نعلين غرب رام الله

-1

الاحتلال يهاجم منزل عائلة أسير مقدسي

قوات

الاحتلال يتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة