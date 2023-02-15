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الأربعاء، 15-02-2023 02:45 م

إدارة سجن نفحة تضع أقفالاً على أبواب حمامات الأسرى

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الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجن (نفحة) وضعت أقفالاً على أبواب حمامات الأسرى، التي تستخدم للاستحمام، تحديدا في الأقسام الجديدة وعددها ثلاثة أقسام، ويقبع فيها 360 أسيراً.

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وينفذ الأسرى في كافة سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، خطوات (عصيان) جماعية ضد إدارة السّجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، للتضييق عليهم.


ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير فإن خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.


وفا

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