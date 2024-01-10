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الأربعاء، 10-01-2024 08:43 ص

إسرائيل توجه المستشفيات للاستعداد لحالة الطوارئ

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأناضول عن قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن المدير العام لوزارة الصحة وجه جميع المستشفيات في إسرائيل بأن تكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك.

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وأضافت القناة الإسرائيلية أن الوزارة أمرت المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين، على خلفية ارتفاع حدة التصعيد في القطاع الشمالي الأيام الأخيرة.


كما وجهت الوزارة الإسرائيلية مستشفيات الشمال "زيف" في صفد، ومركز الجليل الطبي في نهاريا، للاستعداد لـ"وضع الجزيرة المهجورة" أي لاحتمال البقاء لأيام دون إمدادات طبية وأدوية وغذاء، وفق المصدر ذاته.


 




 

 


 

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