دراسة للأورومتوسطي: 71% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع

الوكيل الاخباري - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 71% من عينة دراسة أجراها في قطاع غزة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام "إسرائيل" التجويع سلاحاً لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.

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وذكر المرصد أنّه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأظهرت نتائج الدراسة أن 98% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنّهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64% منهم بأنّهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.



ورصدت الدراسة أنّ معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يومياً في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (اسفير) الدولية.



كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال 66% من عينة الدراسة إنّهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.

