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الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

الصحة العالمية: العدوان الإسرائيلي أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

عاجل

الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

الإثنين، 18-12-2023 08:11 ص

الصحة العالمية: العدوان الإسرائيلي أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

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الوكيل الاخباري - أعربت منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية عن شعورها "بالفزع إزاء التدمير الفعلي لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعله غير صالح للعمل، وأدى إلى استشهاد 8 من المرضى".

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وقال المدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تصريح على منصة (إكس) "إن العديد من أفراد الطواقم الطبية احتجزوا، وتسعى المنظمة وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".


وأضاف "علمنا أن العديد من المرضى اضطروا إلى الإخلاء الذاتي ما يعرض صحتهم وسلامتهم لخطر كبير، مع عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنشأة، مشيرا إلى استشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات".


وأعرب غيبرييسوس عن شعوره "بقلق بالغ على سلامة النازحين الذين يحتمون في مبنى المستشفى" مضيفا "لقد كان النظام الصحي في غزة في حالة انهيار بالفعل، كما أن خسارة مستشفى آخر يعمل بشكل محدود يشكل ضربة قاسية".


وشدد على ضرورة "أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى"، مطالبا بوقف إطلاق النار الآن.


 




 

 


 

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