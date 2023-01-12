إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الظاهرية في الخليل

الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، الليلة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد سند سمامرة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

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وذكرت مصادر ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد سند سمامرة في منطقة الباحة ببلدة الظاهرية، وقامت بالاعتداء على المتواجدين وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات الاختناق.



وقامت قوات الاحتلال بتفتيش منزل ذوي الشهيد، وألحقت أضرارا جسيمه بمحتوياته.



وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز كلا من: والد الشهيد وشقيقه الأكبر وأحد أعمامه بعد أن استدعتهم مساء الأربعاء إلى مركز التحقيق في التجمع الاستيطاني المسمى "غوش عتصيون".



وكان الشهيد سمامرة (19 عاما) ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه مساء أمس أثناء رعيه للأغنام بأرض للعائلة بالقرب من منطقة الشويكي شرق الظاهرية.

وفا