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الأحد، 06-11-2022 10:18 ص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

اسعاف


الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية، جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.


وأضاف أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من أراضي البلدة تصل الى مستوطنة "عيليه"، واستخدامها كطريق لدخول العمال إليها؛ وهو الأمر الذي رفضه الأهالي ومنعوا العمال المرور منها.


وأوضح دغلس أن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل عدة شهور، ودمر خلال عمليات التجريف أنابيب المياه الواصلة للنبع المغذي للقرية.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

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