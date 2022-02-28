الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 04:44 م

إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل

N3lpjeWtqiKRcbNcx3ZFKElAJ4B2htWoa9Tuji2L


الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت امر عقب اعتقال الاحتلال لأسيرين محررين، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر من مدينة الخليل.

اضافة اعلان


وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض لـ "وفا"، أن الاحتلال اعتقل الاسيرين المحررين ابراهيم رامي بسام زعاقيق (17 عاما) وديار ايفان جمال الصليبي (17 عاما) بعد اقتحامه بلدة بيت أمر، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة وقعت مواجهات مع الشبان، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.


في السياق، أفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب عيد تيسير العويوي.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

مؤسسات الأسرى تدعو إلى أوسع مشاركة تضامنا مع الأسرى يوم غد

طوباس

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويفتش منزلا

9998990382

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين في الأقصى

bRNNy

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

10167268782217162874874061330702

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين على حاجز عسكري

YkPtq

الاحتلال يقمع الفلسطينيين في باب العامود بالقدس ويعتقل طفلاً وشابا

أخبار متعلقة
YkPtq

الاحتلال يقمع الفلسطينيين في باب العامود بالقدس ويعتقل طفلاً وشابا

2f41518e-a744-4640-81e6-861f28319d88

الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا من ترقوميا غرب الخليل

9999158565

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الرام شمال القدس

pU0fd

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من حزما شمال شرق القدس

تنزيل

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي أحمد شويكي بشروط

u2_3

هيئة الأسرى تطالب بإنهاء محاكمة القرن للأسير محمد الحلبي