إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت امر عقب اعتقال الاحتلال لأسيرين محررين، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر من مدينة الخليل.

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وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض لـ "وفا"، أن الاحتلال اعتقل الاسيرين المحررين ابراهيم رامي بسام زعاقيق (17 عاما) وديار ايفان جمال الصليبي (17 عاما) بعد اقتحامه بلدة بيت أمر، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة وقعت مواجهات مع الشبان، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.



في السياق، أفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب عيد تيسير العويوي.



وفا

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