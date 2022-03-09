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الأربعاء، 09-03-2022 04:22 م

إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق والإغماء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسم تأبين الشهيد عمار أبو عفيفة، الذي اقيم في حرم جامعة خضوري بالعروب شمال الخليل.

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وقال عميد شؤون طلبة الجامعة عيسى العملة، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة، بعد تعزيز تواجدها على البوابة الرئيسية، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والدخانية والغاز المسيل للدموع صوب جموع الطلبة والمشاركين في حفل التأبين الذي نظمته حركة الشبيبة الطلابية، ما ادى الى اصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق والإغماء.


وقال العملة، إن مجلس إدارة الجامعة تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة طلبة الجامعة في ظل الاقتحام المتواصل، وتعزيز تواجده يوميا على بوابتها الرئيسية، وعرقلة الطلبة والهيئتين الإدارية والأكاديمية خلال عمليات التوقيف والتفتيش والاعتقال.


وطالب العملة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقف أمام مسؤولياتهم لوقف الاستهداف المتعمد للطلبة والمؤسسات التعليمية.
وقال امين سر حركة "فتح" في إقليم شمال الخليل هاني جعارة، إن الاقتحام تزامن مع بدء مراسم التأبين، مضيفا أن الجامعات الفلسطينية والحركات الطلابية سطرت تاريخا طويلا من النضال الفلسطيني، وأن الشهيد أبو عفيفة نموذج.


وأضاف أن الاحتلال يستهدف المؤسسات التعليمية لقمع الحركة الطلابية، وطمس الروح الوطنية لدى الطلبة، من خلال عمليات الاعدامات والاعتقالات والتوقيف والتفتيش المذل الذي تشهده جامعة الخضوري بالعروب التي يفصلها عن مخيم العروب شارع تحوله قوات الاحتلال لثكنة عسكرية، وتتواجد به بشكل دائم.

 

وفا

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