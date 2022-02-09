فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال في أريحا

الوكيل الإخباري-اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مخيم عين السلطان، بمدينة أريحا.

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وأفاد مراسل وفا، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة قرب الكنيس اليهودي في مخيم عين السلطان لتوفير الحماية للمستوطنين عقب زيارتهم الكنيس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الشبان الذين ردوا بإشعال الإطارات المطاطية في محيط المكان.



وأضاف، أن المواجهات تسببت بإغلاق المحلات التجارية على الجانب المقابل للكنيس، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا