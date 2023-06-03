السبت 03-06-2023
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السبت، 03-06-2023 10:47 ص

الاحتلال يغلق حاجز في نابلس

احتلال جزاج


الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

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وقالت إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من خلاله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.


ويعتبر حاجز بيت فوريك العسكري المنفذ الوحيد لأهالي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، ولا يوجد طرق بديلة أخرى لسلوكها من أجل الوصول إلى القريتين.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

وفا


 




 

 


 

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