إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه والعشرات من الطلاب والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

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وأفادت مصادر ، بأن المواجهات اندلعت بين طلبة الجامعة العزل وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الجامعة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والفلسطينيين، ما تسبب بإصابة طالب بالرصاص الحي في قدمه فنُقل لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام السام وعولجوا ميدانيا.



وكان عدد من الفلسطينيين، بينهم طلبة، قد أصيبوا بالاختناق في وقت سابق،، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

وفا