إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء المولد النبوي في القدس

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم السبت، برضوض مختلفة واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.



وأحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.



وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

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