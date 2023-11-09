إصابة جراء استهداف الاحتلال سيارة إسعاف في جنين

الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان عاجل، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت سيارة إسعاف بالرصاص الحي في مدينة جنين.

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وأضاف البيان الذي نقلته قناة الجزيرة، أنه نتج عن الاستهداف أصابت أحد أفراد الطاقم الطبي.

وكانت الاحتلال قد استهدف أول أمس قافلة مساعدات اغاثية وطبية تابعة للصليب الأحمر الدولي، خلال طريقها لتوصيل مواد طبية لبعض مستشفيات قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال تعمّد قصف واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف، خلال الحرب على غزة والتي دخلت يومها الـ 33.