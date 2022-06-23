إصابة شابين برصاص الاحتلال في رام الله

الوكيل الإخباري - أصيب منتصف الليلة شابان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة خلال مرورها قرب مخيم الجلزون، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالكتف والآخر بشظية في الرأس وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله ووصفت جراحهما بالمستقرة.



وقبيل الحادثة، اندلعت مواجهات في محيط المستوطنة المذكورة، بعد قيام شبان بإلقاء زجاجات حارقة على النقاط العسكرية المحيط بالمستوطنة والتسبب بحرائق في المكان.



وشهد محيط المستوطنة استنفارا لقوات الاحتلال وإغلاق للبوابة الحديدية المقامة على طريق الجلزون – البيرة.

صفا