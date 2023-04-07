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الجمعة، 07-04-2023 12:11 م

إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال اخرين من الخليل

اسعاف فلسطين


الوكيل الاخباري - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، كما تم اعتقال أربعة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض لـــ"وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي "خلة العين والطربيقة" في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس ابراهيم أبو ماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام عائلته.


وأضاف، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وتلك القوات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين (24 عاما) بالرصاص الحي في الحوض والفخذ الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخليل الحكومي، وصفت الاصابات ما بين المتوسطة والخطيرة.


وفي ذات السياق، أفادت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت أيضا يوسف بدر عوض من بيت أمر، وإيهاب هشام أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل.

 

وفا


 




 

 


 

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