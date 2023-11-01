إصابة شاب برصاص الاحتلال في يعبد

الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد جنوب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع وقرى في المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء ونصبت الكمائن في محيط محلات تجارية ومنازل ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون عند مدخل البلدة وفي حي مريحة وفي الأراضي الزراعية مقابل حاجز دوتان العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب (24 عاما) بالرصاص الحي في اليد.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة البيادر، دون أن يبلغ عن أي إصابات.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين واستولت على منزل مهجور في مركز القرية يعود للمواطن عزت أبو الرب، وداهمت أحياء القرية وشنت حملة تمشيط .

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روسيا اليوم