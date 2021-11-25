إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في طوباس

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الخميس، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل أسير محرر، في مدينة طوباس.

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وأفادت مصادر طبية لــ"وفا"، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الركبة، خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



وفي السياق ذاته، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حامد مسلماني، بعد ان داهمت منزله في مدينة طوباس.

وفا