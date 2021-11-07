الاحتلال يشرع بتفكيك وهدم منشآت بالأغوار الشمالية في فلسطين

الوكيل الإخباري-شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتفكيك وهدم منشآت في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية، والاستيلاء عليها.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وشرعت بتفكيك وهدم خيام سكنية وحظائر أغنام، تعود ملكيتها للفلسطيني محمد الكبير عليان عوض، واستولت عليها.



وأضاف أنه تم تفكيك والاستيلاء على ٤ خيام سكنية، وخيمة مطبخ، بالإضافة إلى خيمتي أغنام مساحة كل منهما 60 مترا، وحظيرة أغنام مفتوحة بمساحة 300 متر، بالإضافة إلى الاستيلاء على 3 خزانات مياه، و30 قاطع حديدي.



وفا

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