الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

432 مليون دينارًا موازنة أمانة عمان للعام المقبل

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأحد، 07-11-2021 02:30 م

الاحتلال يشرع بتفكيك وهدم منشآت بالأغوار الشمالية في فلسطين

ZcC8O


الوكيل الإخباري-شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتفكيك وهدم منشآت في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية، والاستيلاء عليها.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وشرعت بتفكيك وهدم خيام سكنية وحظائر أغنام، تعود ملكيتها للفلسطيني محمد الكبير عليان عوض، واستولت عليها.

وأضاف أنه تم تفكيك والاستيلاء على ٤ خيام سكنية، وخيمة مطبخ، بالإضافة إلى خيمتي أغنام مساحة كل منهما 60 مترا، وحظيرة أغنام مفتوحة بمساحة 300 متر، بالإضافة إلى الاستيلاء على 3 خزانات مياه، و30 قاطع حديدي.

وفا

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Y7rx9

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

d-67-الحركة-الأسيرة-تقرر-إرجاع-وجبتي-الغدا-والعشا-اليوم-إسنادا-للأسرى-المضربين

الحركة الأسيرة تقرر إرجاع وجبتي الغداء والعشاء اليوم إسنادا للأسرى المضربين

6979f2af-0049-4b17-aba4-c57c1a7e2a21_16x9_1200x676

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في الدامون

thumb

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية

cf838f37-d4fd-43cf-818a-067368fe53e8

100 مستوطن يقتحمون الأقصى

b0e714f7aeb626d884013fe2349bae8c

إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

أخبار متعلقة
82021217542510774949

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

الاحتلال4

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق غزة

اح

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص من رام الله بينهم أسيران محرران

1849600330

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

unnamed-1

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء جنوب شرق بيت لحم