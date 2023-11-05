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الأحد، 05-11-2023 07:41 ص

إصابة شاب واعتقال 9 بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين

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الوكيل الاخباري- أصيب شاب واعتقل 9 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.

وأفاد مصدر، بأن شابا أصيب بالرصاص في ساقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة، كما اعتقلت من الحي الأسير المحرر محمد شهاب الصانوري من منزله، والشاب مجد ناصر الجزرة من جبل أبو ظهير.

كما اعتقلت المواطن الفلسطيني وليد جلامنة ونجليه صهيب وقتيبة وحطمت محتويات منزله في حي خروبة، والمواطن الفلسطيني أبو عدي الشيخ واعتدت على نجله محمد بالضرب، واعتقلت أحمد أيمن جمعة، واحمد وليد جلبوني، وقصي الهصيص.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.

كما هدمت جرافات الاحتلال دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات جديدة.

وقررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

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وفا

 




 

 


 

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