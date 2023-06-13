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الثلاثاء، 13-06-2023 10:35 ص

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في غزة

احتلال بحر


الوكيل الاخباري - أصيب صياد بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

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وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة، بإصابة صياد بعدة أعيرة نارية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي وهو على متن مركبه قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج.


وأكد أن مركب صيد على الأقل تعرض لأضرار بفعل رصاص زوارق بحرية الاحتلال التي هاجمت مراكب الصيادين وفتحت صوبها خراطيم المياه.


وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مراكب الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

وفا


 




 

 


 

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