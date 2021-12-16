إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب

الوكيل الإخباري-أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، شمال الخليل.

اضافة اعلان



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين نقلا إلى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

الجدير ذكره، ان قوات الاحتلال تستفز المواطنين بتواجدها الدائم على مدخل المخيم، وتوقف مركباتهم وتفتشها ما يعيق حركة تنقلهم من وإلى المخيم.



وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة