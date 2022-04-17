إصابة عشرات العمال بالاختناق واعتقال شاب جنوب غرب جنين

الوكيل الإخباري-أصيب عشرات العمال، فجر اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرى عانين، وزبوبا، وطورة غرب وجنوب غرب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا"، أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق خلال ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ومنعوهم من الدخول للعمل داخل أراضي عام الـ48.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عابد مسعود من بلدة برطعة أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري القريب من يعبد.



وفا

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